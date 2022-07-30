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Хакеры взломали Windows через «Калькулятор»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ilya Pavlov / Unsplash License

Встроенный калькулятор Microsoft оказался подвержен уязвимости, позволяющей загрузить на компьютер вредоносные скрипты и взломать Windows. 

Исследователь безопасности под ником ProxyLife рассказал изданию Cyble, что хакеры научились взламывать «Калькулятор Windows» через динамически подключаемые библиотеки драйверов. Они заменяют оригинальное приложение поддельным и используют его для взлома системы.

Так как «Калькулятор Windows» находится в списке доверенных приложений, то его запуск и взаимодействие с системой не активируют встроенные инструменты безопасности и антивирусы, поэтому заражение происходит незаметно для пользователей.

Отмечается, что заражению подвержены операционные системы Windows 7 и более старые, встроенных средств защиты Windows 10 и 11 достаточно для запрета подмены стандартных приложений. 

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Вредоносное ПО, способное заменить «Калькулятор» распространяет злоумышленниками через zip-архивы с ISO-файлом, рассылая их по электронной почте. При запуске ISO запускается системный калькулятор и в него незаметно для пользователя внедряется код, позволяющий впоследствии получить доступ к командной строке.

Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется отказаться от запуска подозрительных вложений электронной почты или обновить систему до более актуальной версии.

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Топ комментариев

pepelmetal

То есть и те и другие себя с обезьянами сравнивают? Самокритично

Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.

Удавиков

ну да, прогрессивный налог для десяти тысяч богатеев не приняли, а с простых людей всё стригут и стригут...