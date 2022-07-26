ФАС оштрафовала Google за YouTube

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала американскую корпорацию Google за непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов и обращения контента на YouTube, сообщается на сайте регулятора.

«Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов, и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми», — отмечается в сообщении.

Ведомство указывает, что политика Google приводит к «внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий». По мнению ФАС, это ущемляет интересы пользователей и ограничивает конкуренцию.

Теперь Google должна заплатить оборотный штраф в размере 2 миллиардов рублей в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.

ФАС возбудила антимонопольное дело против Google в апреле 2021 года по заявлению региональной общественной организации «Центр интернет-технологий», который пожаловался на действия компании по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента на YouTube.