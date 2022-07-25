Евро еще недавно считался одной из двух самых престижных и стабильных валют мира. Но резкое обострение геополитической ситуации плохо сказалось на европейской экономике, а антироссийские санкции ударили по ней бумерангом. В итоге евро по курсу почти сравнялся с долларом и наверняка продолжит падение.

Евро с момента создания в 1999 году рассматривался как главный конкурент доллару. Причем ровно настолько, насколько европейская экономика — конкурент американской. Пиком могущества для него стал 2008 год, когда за один евро давали 1,6 доллара.

Удар за ударом

С тех европейская валюта только падает. «Долговой кризис в ЕС подорвал экономические перспективы еврозоны, а рост все последние 10 лет значительно отставал по темпам от более динамичной Америки. С тех пор евро в основном блуждал в коридоре 1,1–1,2 доллара», — пишет экономический обозреватель «Известий» Дмитрий Мигунов.

Новый этап падения европейской валюты наступил во второй половине 2021 года. Менее чем за год евро потерял 20% своей стоимости. Связано это с энергетическим кризисом, а именно резким ростом цен на газ. Именно в дешевых российских энергоносителях во многом и кроется секрет конкурентоспособности европейских производителей.

Дорогой газ поставил под угрозу остановки целые секторы промышленности лидера ЕС — Германии. Тяжелый удар пришелся по автомобилестроению, критически важному для европейской экономики. Введение максимально жестких санкций против России после начала спецоперации на Украине обострило эту проблему.

По словам заведующего кафедрой мировых финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица нынешнее ослабление евро можно объяснить несколькими факторами

«Во-первых, оттоком капитала из зоны евро вследствие проблем экономики, вызванной отказом от традиционной энергетики. Во-вторых, дорогими энергоресурсами. В-третьих, снижением товарооборота с Россией. В-четвертых, прекращением резервирования в еврооблигациях ЦБ РФ. В-пятых, высокой инфляцией в еврозоне», — приводит Regnum мнение эксперта.

По наклонной

Слабая валюта — не всегда плохо для экономики: она может стимулировать развитие собственного производства за счет дополнительных доходов от экспорта. Но это не относится к еврозоне, где в июне цены на потребительские товары выросли на 8,6%.

#Деньги Как быстрее погасить кредитку?

Европейский Центробанк не торопится ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы сбить инфляцию. Экономика еврозоны, лишившись дешевых кредитов, может оказаться в крайне тяжелом состоянии. Эксперты говорят об угрозе острой рецессии.

В результате европейская валюта скорее всего продолжит слабеть. Аналитики японского финансового холдинга Nomura считают, что евро может упасть до 95 центов или даже до 90 центов, если Россия не восстановит поставки газа в ЕС. А евро дешевле доллара — это не только удар по престижу, но еще и дополнительное раскручивание инфляционной спирали.

По мнению Перепелицы, ситуация не располагает к укреплению евро. «Возможно дальнейшее снижение его курса. Укрепление любой валюты зависит от спроса на нее на мировом рынке, который зависит от ряда факторов: роста экономики, низкой инфляции, товарооборота в данной валюте, размера учетной ставки (чем выше, тем крепче валюта). Когда это произойдет, сложно спрогнозировать», — пояснил он.

Китайский конкурент

Тем временем, китайская валюта 22 июля впервые вышла на второе место после доллара по объему торгов на Московской биржи. Новая экономическая реальность открывает перед юанем широкие биржевые перспективы.

Активному росту интереса к китайской валюте способствуют ужесточение антироссийских санкций, действия банков по девалютизации, а также снижение интереса к валютам недружественных для России стран, прежде всего к доллару и евро.

Главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев объяснил «Коммерсанту», что интерес резидентов к китайской валюте естественен. По его словам, покупать доллар или евро и рискованно с точки зрения возможных блокировок, и затратно с точки зрения существующих или потенциальных банковских комиссий.

И евро в данном случае оказалось в более сложном положении по сравнению с долларов. Ведь американская валюта в отличие от европейской может опереться на стабильную экономику.