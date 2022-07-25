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Медведев побил рекорд России по неделям в звании первой ракетки мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Даниила Медведева

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил статус первой ракетки мира и побил рекорд Марата Сафина по продолжительности пребывания в рейтинге ATP.

Медведев сохранил первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он находится в статусе первой ракетки мира седьмую неделю подряд, также он возглавлял мировой рейтинг в течение трех недель в феврале и марте.

Ранее российским рекордсменом по продолжительности нахождения на первой строчке мирового рейтинга был Марат Сафин — в общей сложности девять недель в 1999 году.

По числу недель на первой строчке Медведев занимает 19-е место в мире. Лидер — серб Новак Джокович (377 недель).

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