Наказание о конфискации авто и уголовке для лишенцев вступило в силу

Ужесточена ответственность для водителей, которые ранее были лишены прав, но продолжают садиться за руль — у них могут конфисковать автомобиль и лишить свободы на несколько лет. Изменения в КоАП вступили в силу в понедельник.

Статья 12.7 КРФ об АП дополнена частью 4 — повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 указанной статьи (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами), если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. Санкция статьи — административный штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов.

УК РФ получил статью 264.3 — управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Санкция статьи — штраф от 150 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 360 до 480 часов, принудительные работы на срок от 1 до 2 лет, лишение свободы на срок от 1 до 2 лет.

Часть 1 статьи 104.1 УК РФ (конфискация имущества) дополнена пунктом «д», который предусматривает конфискацию транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступлений, предусмотренных статьями 264.1 (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), 264.2 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами) или 264.3 УК РФ.

Автоэксперты неоднозначно восприняли новшества в законодательстве. Игорь Моржаретто прокомментировал «Известиям», что не менее опасны на дорогах водители, совершившие по сотне мелких нарушений, но для них дополнительных наказаний не предусмотрено.

Очень сложной окажется конфискация автомобилей нарушителей. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько напомнил, что по закону можно будет конфисковать автомобиль только у собственника, и эта мера не затронет тех, кто управляет прокатной машиной, автомобилем каршеринга, ездит на машине родственника или знакомого.