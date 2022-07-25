Захарова сравнила состояние экономики США со смертью Ленина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в оценке министром финансов США Джанет Йеллен состояния американской экономики.

Глава Минфина США накануне заявила о замедлении экономики США. Но она отметила, что это не рецессия, как многие говорят, а «необходимое явление после быстрого роста».

«Многие в 1924 году были уверены, что Ленин не умер, а просто заснул до лучших времен», — иронично прокомментировала заявление Йеллен Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее жесткой критике подверглась пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Она заявила, что США сейчас «экономически сильнее сейчас, чем когда-либо были раньше». В прессе и соцсетях ей указали на небывалый рост цен.