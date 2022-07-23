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Япония не пригласит Путина на похороны Абэ

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента России

Япония не будет приглашать президента России Владимира Путина на государственные похороны бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, которые пройдут в конце сентября 2022 года, сообщил на правительственные источники.

Это связано в том числе с тем, что в рамках введенных из-за ситуации вокруг Украины санкций Япония запретила въезд представителям российского руководства, приводит ТАСС сообщения японских СМИ, которые ссылаются на источники.

У Абэ за время премьерства сложились теплые дружеские отношения с Путиным. Они встречались в общей сложности 27 раз, обращались друг к другу на «ты». Глава МИД РФ Сергей Лавров в 2020 году — уже после ухода Абэ с поста премьера — говорил, что отношения между двумя лидерами «были по-настоящему дружескими, взаимоуважительными и основывались на личной симпатии».

Правительство Японии ранее утвердило решение провести 27 сентября государственные похороны Абэ, погибшего в результате нападения 8 июля. Церемония, на которую, как ожидается, прибудет большое количество иностранных делегаций, в том числе глав государств.

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Топ комментариев

Asd10

Ты не видишь год его рождения штоле??? Он ваще из будущего...)))

Asd10

Дождётесь, маленько вам осталось ждать.)))

korvinsS

Опять бредит бедный. Видать понравилось деньги ЕС и пендосов пилить.

Asd10

Смешались в кучу кони, люди... (с)