Япония не пригласит Путина на похороны Абэ

Япония не будет приглашать президента России Владимира Путина на государственные похороны бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, которые пройдут в конце сентября 2022 года, сообщил на правительственные источники.

Это связано в том числе с тем, что в рамках введенных из-за ситуации вокруг Украины санкций Япония запретила въезд представителям российского руководства, приводит ТАСС сообщения японских СМИ, которые ссылаются на источники.

У Абэ за время премьерства сложились теплые дружеские отношения с Путиным. Они встречались в общей сложности 27 раз, обращались друг к другу на «ты». Глава МИД РФ Сергей Лавров в 2020 году — уже после ухода Абэ с поста премьера — говорил, что отношения между двумя лидерами «были по-настоящему дружескими, взаимоуважительными и основывались на личной симпатии».

Правительство Японии ранее утвердило решение провести 27 сентября государственные похороны Абэ, погибшего в результате нападения 8 июля. Церемония, на которую, как ожидается, прибудет большое количество иностранных делегаций, в том числе глав государств.