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Эксперт перечислил грозящие рухнуть валюты

Источник:
«Прайм»
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Фото: [ まこと ] / Attribution License

Чрезмерная инфляция может привести две латиноамериканские страны к обвалу нацвалют. Речь идет о Бразилии и Аргентине, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

В Бразилии десятый месяц подряд фиксируется двузначная инфляция, а девальвация бразильского реала за последний год составила пять процентов, невзирая на ужесточение монетарной политики, приводит «Прайм» слова Миронюка.

Он отметил, что курс аргентинского песо также демонстрирует рекордное падение до 130 песо за доллар США. Но на черном рынке доллар вдвое-втрое дороже, а купить наличные можно только там.

В июле центральный банк Аргентины сохранил ключевую ставку на уровне 52 процента, несмотря на то, что потребительские цены выросли на 64 процента в июне год к году, и темпы могут ускориться, сказал эксперт.

Девальвация песо за прошлый год составила 35%, а в ближайшие 12 месяцев может ускориться еще сильнее, заключил он.

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