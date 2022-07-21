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Студенты ТГУ открыли студию фотографии радужки глаза

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТГУ

Магистранты Института экономики и менеджмента ТГУ Алина Бахметьева и Даниил Маламыжев получат финансовую поддержку Минобрнауки РФ и Фонда содействия инновациям на первую и единственную в Томске студия фотографии радужки глаза EYESPLAN, сообщает пресс-служба вуза.

«Фотография радужки глаза – уникальный снимок, который создается с использованием специального оборудования и технологии обработки. У всех людей на земле уникальные глаза, каждая радужка – уникальна. А значит, и каждый снимок радужки будет особенным. На таком фото каждый может вблизи увидеть свой настоящий цвет, мельчайшие детали, структуру, необычные рисунки своего глаза», – рассказала Бахметьева.

Проектом интересуется молодежь, возраст аудитории – от 16 до 40 лет. Это творческие, современные люди, которые открыты к новому, интересуются фотографией, искусством, творчеством в различных его проявлениях.

Ребята решили, во что вложить средства, полученные на конкурсе стартапов. Эти деньги помогут пополнить команду проекта и расширить арендуемое помещение, на осень планируется открытие в городе второй студии.

Кроме того, есть оборудование для съемки, которые студенты арендуют или используют на аутсорсе, теперь его можно будет купить. В планах и создание качественного и удобного сайта, с помощью которого людям будет проще знакомиться с услугами студии.

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