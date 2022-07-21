Инна Чурикова попала в реанимацию

Актриса Инна Чурикова находится в реанимации, она упала и
получила множественные переломы.
Чурикова приехала в больницу самостоятельно с жалобами на
боль в области ребер. Врачи диагностировали актрисе множественные переломы. При
падении травмировались ребра, грудина, подвздошная кость. Чурикову отправили в
реанимацию, сообщает StarHit со ссылкой на источник.
Однако информацию о тяжелом состоянии Чуриковой уже опроверг
директор «Ленкома» Марк Варшавер. «Это ложная информация, мне звонит уже
десятый человек, никакой реанимации нет», — заявил он изданию.
Инне Чуриковой 78 лет. Она служит в театре «Ленком». В 2019 году во время спектакля она упала на сцене, сломав ребра. Тогда актрису госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, а через день из реанимации перевели в обычную палату.
pepelmetalсалорейх не задумывается о том что будет, если реактор бахнут и ветер в их сторону подует? Хотя там и...
number10Это начало процесса, что Украины, как государства почти нет.
volodey19760802Следующий наверное платиновый будет????
mosquito__2010Гениальный фильм на самом деле.