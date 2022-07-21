Инна Чурикова попала в реанимацию

Актриса Инна Чурикова находится в реанимации, она упала и получила множественные переломы.

Чурикова приехала в больницу самостоятельно с жалобами на боль в области ребер. Врачи диагностировали актрисе множественные переломы. При падении травмировались ребра, грудина, подвздошная кость. Чурикову отправили в реанимацию, сообщает StarHit со ссылкой на источник.

Однако информацию о тяжелом состоянии Чуриковой уже опроверг директор «Ленкома» Марк Варшавер. «Это ложная информация, мне звонит уже десятый человек, никакой реанимации нет», — заявил он изданию.

Инне Чуриковой 78 лет. Она служит в театре «Ленком». В 2019 году во время спектакля она упала на сцене, сломав ребра. Тогда актрису госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, а через день из реанимации перевели в обычную палату.