Финансист объяснил, почему рубль «завис» в одной точке

Рубль в последние дни колеблется в районе психологической отметки в 55 за доллар, но значимых скачков вверх или вниз не происходит — сложилась равновесная ситуация, сказал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Власти стремятся ослабить рубль за счет применения новой версии бюджетного правила и очередного снижения ставки Банка России, цитирует «Прайм» Суверова. В пользу ослабления работает начавшееся восстановление импорта и интерес населения к скупке доллара по мере приближения к отметке в 50 рублей.

Но одновременно, по его словам, в пользу укрепления работают другие факторыкторы — наступление нового налогового периода, по-прежнему недостаточный импорт и неопределенность с бюджетным правилом.

Иными словами, налицо баланс между укреплением и ослаблением рубля: равновесие сохраняется, не позволяя маятнику качнуться в ту или другую сторону, пояснил эксперт.

По его мнению, в ближайшее время возможно укрепление до 50 рублей за доллар, но по мере появления конкретики с валютными интервенциями в августе нацвалюта начнет ослабевать.