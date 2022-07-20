Немецкий генерал рассказал о неисчерпаемых ресурсах России

Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами и недооценивать мощь российской армии опасно, считает инспектор сухопутных войск Бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Маис

Вооруженные силы России получат большой опыт в ходе конфликта на Украине и станут боеспособнее. «Российская армия становится сильнее. А у России есть ресурсы, которые практически неисчерпаемы», — цитирует РИА Новости Маиса.

Речь идет не только о материально-техническом оснащении, но и о кадрах. По его словам, российская армия, обладая превосходством в артиллерии, продвигается вперед километр за километром.

«Это война на изматывание и истощение, которая ставит вопрос о том, как долго Украина сможет продержаться», — отметил Маис.