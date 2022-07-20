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Фильм «Слон» с Павлом Прилучным покажут в конце года

Источник:
Sibnet.ru
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Павел Прилучный в фильме
Фото: © пресс-служба «Кинокомпании братьев Андреасян»

Съемки драматического триллера «Слон» с Павлом Прилучным в главной роли уже начались, картина выйдет на экраны в конце года, сообщила пресс-служба «Кинокомпании братьев Андреасян».

По сюжету, главный герой фильма Сергей (Прилучный) торопится из Воронежа в Москву к своему сыну в больницу. Главное для него – успеть в клинику с деньгами на операцию, ведь счет идет на минуты.

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«Это очень интересная и неожиданная для меня история. Большую часть времени на экране будет только один актер. Это эксперимент, и я бы даже сказал, что это вызов для меня», — цитирует пресс-служба Прилучного.

Идея проекта принадлежит выпускнику «Киношколы Сарика Андреасяна», режиссеру Гарику Петросяну. Первоначально он снял короткометражный фильм по похожему сюжету, в котором продюсеры увидели потенциал для большой полнометражной ленты. Продюсеры фильма —Сарик и Гевонд Андреасяны.

Большинство сцен «Слона» будут сниматься в павильонах напротив LED-экранов. Выход ленты в прокат запланирован на конец 2022 года.

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