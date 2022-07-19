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«Двойной фаллос» появился на рубле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центробанк выпустил в обращение памятные серебряные монеты с изображением растений и грибов из Красной книги, сообщается на сайте регулятора.

Номинал монет составит два рубля. На одной из монет изображен гриб сетконоска сдвоенная, который научно называется Phallus duplicatus — «двойной фаллос». На других монетах изображены одуванчик белоязычковый и фиалка надрезанная.

Монеты содержат 15,55 грамма серебра 925 пробы. Тираж составил 5 тысяч штук на каждый экземпляр. Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу без всяких ограничений.

Специальная серия монет «Красная книга» существует с 1992 года. В предыдущие годы монеты были посвящены представителям фауны, занесенным в Международную красную книгу, а также в Красную книгу России. Монеты с изображением растений и грибов выходят в этой серии впервые.

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