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Ратаковски рассталась с мужем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Модель и актриса Эмили Ратаковски рассталась с мужем и отцом ее ребенка Себастьяном Беар-Маккларди. Возможной причиной разрыва стала измена супруга.

«Недавно они расстались. Это было решение Эм. Она в порядке. Она сильная и сосредоточена на своем сыне. Ей нравится быть мамой», — цитирует People источник из окружения пары.

По информации издания Page Six причиной расставания стали неоднократные измены Себастьяна Беар-Маккларда.

Ратаковски и Беар-Макклард поженились в 2018 году спустя несколько недель после начала романтических отношений. В марте 2021-го у них родился сын, которого назвали Сильвестр Аполло.

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