Тариф на отопление увеличат в Новосибирске второй раз за год

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, которое позволяет второй раз за год повысить тарифы на отопление и горячую воду, сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства.

С 1 июля тарифы должны были повыситься на 5,2%, а теперь они вырастут до 9%. «Указанный предельный индекс с 1 июля 2022 года будет составлять 9%, что в 1,5 раза ниже прогнозируемого в 2022 году уровня инфляции», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.

В денежном выражении тариф на тепловую энергию составит 1673,90 рубля за гигакалорию. Разница 167,92 рубля, из которых 124,24 рубля — за счет инфляции и 43,68 рубля — за счет перехода на новую модель «альтернативной котельной».

Метод «альтернативной котельной» предусматривает отказ от государственного регулирования тарифов организаций. Суть метода в том, что устанавливается так называемая предельная цена, выше которой организация не будет продавать тепловую энергию.

С одной стороны, ей не разрешат, с другой — она сама на это не пойдет, потому что при цене выше предельной потребителю будет выгоднее построить собственный источник теплоснабжения в виде небольшой котельной.