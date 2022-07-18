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Опасное количество алкоголя употребляют 1,3 млрд человек

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Международный коллектив медиков выяснил, что более 1,3 миллиарда человек по всему миру регулярно пьют алкоголь в опасных количествах, говорится в сообщении исследователей.

Расчеты показали, что 1,34 миллиарда человек в мире регулярно пьют потенциально опасное количество спиртных напитков: более двух порций в день (более 20 грамм этилового спирта). Около 76,7%, — мужчины, и больше половины — 59,1% — молодые люди и девушки в возрасте от 15 до 39 лет, приводит ТАСС сообщение ученых.

К такому выводу пришли ученые из проекта Global Burden of Disease (GBD). Это одна из самых масштабных инициатив по мониторингу здоровья человечества. Ее ведет ВОЗ, американский Институт изучения метрики здоровья и фонд Билла и Мелинды Гейтс. В проекте участвуют специалисты из почти всех стран-участниц организации и ведущие научные центры.

Исследователи изучили риск употребления алкоголя в отношении 22 последствий для здоровья, включая травмы, сердечно-сосудистые заболевания и рак. Информацию собрали в 2020 году коллеги из 205 стран-участниц ООН.

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Жизнь #Здоровье
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