Шойгу проинспектировал группировку «Восток» на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток» на Украине и дал приказ группировке «Восток» поражать средства большой дальности ВСУ, сообщает пресс-служба военного ведомства.

На командном пункте командующий группировкой «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности.

«Генерал армии Сергей Шойгу <…> дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что Шойгу также отметил усиление ударных возможностей группировки.