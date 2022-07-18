НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу проинспектировал группировку «Восток» на Украине

Источник:
Sibnet.ru
566 5

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток» на Украине и дал приказ группировке «Восток» поражать средства большой дальности ВСУ, сообщает пресс-служба военного ведомства.

На командном пункте командующий группировкой «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности.

«Генерал армии Сергей Шойгу <…> дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», — говорится в сообщении.


В Минобороны отметили, что Шойгу также отметил усиление ударных возможностей группировки.

Тема: Военная операция на Украине
Украина назвала «поражение России» главным условием для переговоров
Лавров заявил, что инструкторы НАТО руководят ВСУ на земле
Медведев пригрозил Украине «судным днем»
Авиация Россия уничтожила склад американских ракет Harpoon
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия «уронила» свой внешний долг
Нудисты и текстильщики Новосибирска: в чем конфликт?
Россия переведет экономику на военные рельсы
Путин утвердил новый этап пенсионной реформы
Обсуждение (5)
Картина дня
Путин исключил технологическую деградацию России
Украина назвала «поражение России» главным условием для переговоров
Кремль заявил об отсутствии временных рамок у СВО
H&M объявила об уходе из России
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

pepelmetal

Поменьше люську арестович смотри!

колобок11

Ни кто и не сомневался. Они всегда ждут любого предлога наложить санкции на любую страну не входящую...

Asd10

Прибедняются и на Путинскую, по моему мнению излишнюю, жалость давят. Нормально там у них все. В свободные...

mosquito__2010

Никто ВСУ не обзывает "боевиками Зеленского", ВСУ стали боевиками ровно с того момента как присягнули...