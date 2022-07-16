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Президент Сербии ответил на угрозы украинского депутата

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Сербии Александар Вучич пожелал Украине всего наилучшего, комментируя угрозы в свой адрес украинского депутата Алексея Гончаренко, пообещавшего «перевоспитать сербов».

«Что касается второго вопроса, Украина защищается, и я желаю Украине и украинскому народу всего наилучшего. Что касается мести хорватов — пусть делают свою работу», — цитирует ТАСС Вучича.

Вучич ранее заявил, что конфликт на Украине — мировая война, в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат. Гончаренко резко раскритиковал высказывания Вучича, пообещав совместно с «братьями-хорватами» «припомнить» сербам и Вучичу их высказывания, когда они захотят вступать в ЕС.

Глава МВД Сербии Александар Вулин, комментируя угрозы с Украины, заявил, что Сербия выбирает президентов на свободных выборах, а не на площадях, и последователи Бандеры не будут «перевоспитывать» Сербию и ее президента.

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