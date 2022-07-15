Карты «Мир» начали принимать в Южной Корее

Карты «Мир» начали принимать для оплаты покупок в Южной Корее, соответствующая информация опубликована на официальном сайте платежной системы.

В настоящее время на территории Южной Кореи можно оплачивать покупки в устройствах платежной системы BC Card, которая обслуживает более трех миллионов торговых точек.

BC Card — крупнейшая компания по обработке платежей в Южной Корее. При этом на данный момент снять наличные средства с карты «Мир» в Южной Корее не получится.

Сейчас карты «Мир» принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.