НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Карты «Мир» начали принимать в Южной Корее

Источник:
Sibnet.ru
163 0
Фото: © Sibnet.ru

Карты «Мир» начали принимать для оплаты покупок в Южной Корее, соответствующая информация опубликована на официальном сайте платежной системы.

В настоящее время на территории Южной Кореи можно оплачивать покупки в устройствах платежной системы BC Card, которая обслуживает более трех миллионов торговых точек.

BC Card — крупнейшая компания по обработке платежей в Южной Корее. При этом на данный момент снять наличные средства с карты «Мир» в Южной Корее не получится.

Сейчас карты «Мир» принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Еще по теме
Россиянам запретили рассчитываться криптовалютой
МИД России предупредил об угрозе глобальной рецессии
Путин подписал закон об индексации военных пенсий
Банкам разрешили отрицательные ставки по валютным вкладам
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия «уронила» свой внешний долг
Нудисты и текстильщики Новосибирска: в чем конфликт?
Путин утвердил новый этап пенсионной реформы
Россия переведет экономику на военные рельсы
Обсуждение (0)
Картина дня
Евросоюз предложил «золотые санкции» против России
Борисов сменил Рогозина на посту главы «Роскосмоса»
Карты «Мир» начали принимать в Южной Корее
Многодетным семьям упростили погашение ипотеки
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
49
Иран передаст России сотни боевых беспилотников
49
Украина ударила «Точками У» по Луганску
33
Армия Украины получила задачу отвоевать юг страны
32
Украина исключила передачу территории России
32
Названа дата референдума о присоединении Запорожья к России