Украинская армия решила оставить Северск

Киев решил постепенно выводить войска из Северска, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений с населенного пункта Северск. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами», — цитирует РИА Новости Марочко.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск находится в оперативном окружении. По словам первого замминистра информации республики Даниила Безсонова, сейчас подразделения ДНР ведут зачистку восточных районов города, однако очаги сопротивления еще остаются.

Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска. Бои за город идут с 3 июля.