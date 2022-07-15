НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинская армия решила оставить Северск

Источник:
РИА Новости
497 8
Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Киев решил постепенно выводить войска из Северска, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений с населенного пункта Северск. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами», — цитирует РИА Новости Марочко.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск находится в оперативном окружении. По словам первого замминистра информации республики Даниила Безсонова, сейчас подразделения ДНР ведут зачистку восточных районов города, однако очаги сопротивления еще остаются.

Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска. Бои за город идут с 3 июля.

Еще по теме
Украинский дрон атаковал библиотеку в Белгородской области
Герой России после спецоперации прилетел в Улан‑Удэ
Украина ударила «Точками У» по Луганску
Айтишники могут лишиться отсрочки от армии
смотреть все
Оборона #Армия #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Россия «уронила» свой внешний долг
Нудисты и текстильщики Новосибирска: в чем конфликт?
Путин утвердил новый этап пенсионной реформы
Россия переведет экономику на военные рельсы
Обсуждение (8)
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
49
Иран передаст России сотни боевых беспилотников
49
Украина ударила «Точками У» по Луганску
33
Армия Украины получила задачу отвоевать юг страны
32
Украина исключила передачу территории России
30
Россия изменит порядок расчетов за стратегическое сырье