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МИД России предупредил об угрозе глобальной рецессии

Источник:
ТАСС
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Фото: Samovarov S.I. / CC BY-SA 4.0

Раскрутка странами Запада спирали односторонних санкций грозит ростом инфляции им же самим, а также глобальной рецессией, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин

«Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется даже по признанию МВФ инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией», — цитирует ТАСС Вершинина.

Он считает, что просчеты западных стран в период пандемии привели к всплеску нестабильности на рынках энергоносителей по всему миру.

«Что касается целей стабилизации энергорынков, то предложили защищенные от действия односторонних санкций способы оплаты за поставки энергоносителей, а в финансовой сфере — переход на выплаты суверенной задолженности в национальной валюте», — сказал дипломат.

По его словам, «допущенные в пандемию просчеты в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике крупнейших экономик стран Запада привели к всплеску нестабильности на глобальных сырьевых рынках».

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