Путин подписал закон о «новых пионерах»

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект о создании движения внесли в Госдуму 19 мая — в день столетия пионерии в России. В первой редакции движение носило название «Большая перемена», но потом его убрали из документа. Госдума приняла законопроект 6 июля, Совфед одобрил закон 8 июля.

Закон разработан для содействия проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, а также для участия в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга, указывалось в пояснительной записке.

Движение сможет получать субсидии из федерального бюджета, направлять средства в региональные отделения, получать от субъектов Федерации движимое и недвижимое имущество. Название организации выберут на съезде в декабре.