Точно в казну: штрафы и налоги станут доступны через СБП

Налоги и штрафы можно будет оплачивать через Систему быстрых платежей. Сервис позволит мгновенно зачислять деньги в госбюджет. Но банки будут подключаться к системе постепенно. Когда и как это заработает?

Система быстрых платежей — это сервис Банка России, позволяющий физическим лицам совершать мгновенные переводы по номеру мобильного телефона в любой банк — участник СБП, а также производить оплату товаров и услуг в розничных магазинах и сети интернет по QR-коду.

СБП владеет системой, которая помогает совершать платежи в пользу государства (Consumer-to-Government — C2G-операции). Комиссии за такие платежи не взимаются.

«При этом деньги в бюджет поступают мгновенно. Среди других значимых преимуществ C2G — исключение возможных ошибок при составлении распоряжения по реквизитам», — сказал «Известиям» представитель Банка России.

Сервис предусматривает возможность совершения платежей, информация о начислении которых содержится в информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Таким образом, достаточно указать уникальный идентификатор начисления и осуществить оплату.

Пока такую возможность протестировал только банк «Синара», рассказал директор по инновациям кредитной организации Виталий Копысов.

Для проведения C2G-перевода клиент должен в онлайн-банке запросить список действующих задолженностей, нажать на конкретный платеж, а затем выбрать способ обработки — через СБП.

Использовать функционал планируют также банк «Хоум Кредит», крымский РНКБ, Газпромбанк, ПСБ, «Абсолют» и МКБ. Рассматривают такую возможность в Росбанке, «Зените» и «Открытии».

ВТБ отметил, что готовы участвовать в пилотировании C2G-перечислений через СБП. В «Зените» в качестве потенциального срока внедрения инновации назвали четвертый квартал 2022 года, в Газпромбанке — первый квартал 2023 года.

Преимущества нового способа

Главная выгода от использования нового вида операций в СБП для клиентов и Федерального казначейства — снижение количества «потерявшихся», не дошедших по назначению платежей. Это станет возможным, поскольку исключается человеческий фактор при вводе реквизитов.

Операция пройдет мгновенно, информация по ней будет оперативно направлена получателю платежа, а плательщик сможет получить подтверждение раньше, чем при переводе по карте.

«Кроме того, C2G-платежи через СБП безопасны: плательщик не вводит реквизиты своего счета или карты и действует только в рамках своего банковского приложения или «СБПэй». Мы считаем, что при успешном запуске и присоединении к сервису крупных банков технология в долгосрочной перспективе может вытеснить традиционные методы платежа (по свободным реквизитам или по карте)», — сказал начальник управления «Платежи» банка ВТБ Руслан Новиков.

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Сейчас при оплате штрафов по реквизитам в большинстве случаев взимается комиссия. Аналитик «Финам» Игорь Додонов отметил, что ранее можно было оплачивать штрафы без комиссии картой «Мир» на сайте госуслуг, однако эта возможность перестала действовать с 24 июня.

Кроме того, платежи по реквизитам идут до трех дней, что может создать трудности с оплатой штрафов.

«По многим штрафам ГИБДД предусмотрен льготный период, когда платеж можно совершить со скидкой 50%. Считается, что он произведен, когда деньги поступили на счет получателя. Если осуществлять платеж в последний момент, он может дойти уже после того, как закончился льготный срок. Тогда штраф будет считаться частично погашенным. Использование СБП должно решить эту проблему», — считает Додонов.

Кроме того, сейчас нередко возникают ситуации, когда штраф уже оплачен, но задолженность может отображаться на сервисе еще несколько дней, добавил замруководителя департамента цифровых решений агентства «Полилог» Андрей Макеев.

На такую задолженность даже могут начисляться пени, которые после получения платежа госорган пересчитает и спишет, однако это доставляет неудобство.