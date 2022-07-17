Статусы в WhatsApp получат поддержку голосовых заметок

WhatsApp работает над добавлением возможности использовать в качестве статуса голосовые заметки. Мессенджер будет называть это «Голосовым статусом» (Voice Status).

Профильный портал WABetaInfo обнаружил следы разработки новой опции в бета-версии WhatsApp для Android. Она позволяет добавить не только текст, фото или видео в качестве статуса пользователя, но и надиктовать сообщение, оставив голосовую заметку.

Статусы в WhatsApp появились пять лет назад. На отдельной вкладке мессенджера пользователи могут поделиться картинками, видео или текстовыми заметками с контактами из телефонной книги. Они пропадут через сутки после публикации.

Эксперт предупредил об опасности ботов в Telegram

Голосовые статусы находятся в стадии разработки и еще не перешли к бета-тестированию. О сроках выхода новой функции пока не сообщается, но ожидается, что она будет доступна на всех платформах.

SIBNET.RU В TELEGRAM