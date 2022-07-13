Нудисты и текстильщики Новосибирска: в чем конфликт?

Маленький нудистский пляж в Новосибирске каждое лето становится причиной жарких споров. Некоторые жители недовольны его наличием и считают любителей загорать голышом извращенцами. Нудисты отстаивают право отдыхать, как им нравится. В чем суть конфликта и есть ли решение?

Нудисты или натуристы, как они себя называют сами, еще с советских времен отдыхают на берегу Бердского залива недалеко от Центрального пляжа Академгородка. Пройти к нему можно от железнодорожной станции «Обское море» или от остановки маршрутки «Поселок Кирова».



Земля на пляже принадлежит федеральной организации «ВерхнеОбьрегионводхоз», которая занимается защитой берегов от размывания, при этом она не контролирует, кто и как отдыхает на данном месте.

нудисткий пляж Новосибирска Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Противники загорающих без одежды много лет жалуются во все ведомства на нудистский пляж, однако полиция и прокуратура считают, что сторонники такого отдыха ничего не нарушают.

Так, в ГУ МВД по Новосибирской области на запрос Sibnet.ru ответили, что «появление в общественном месте в обнаженном виде не образует состава мелкого хулиганства, если оно не сопровождается хотя бы одним из квалифицирующих признаков мелкого хулиганства — нецензурной бранью, оскорбительным приставанием к гражданам, уничтожением или повреждением чужого имущества».

Конфликт из-за территории?



Затянувшийся конфликт забылся во время пандемии коронавируса, когда люди реже отдыхали на пляжах, но теперь люди снова заполонили пляжи, количество жалоб возросло.

Немаловажную роль в конфликте играет и то, что с северной стороны нудистский пляж соседствует с густонаселенным Центральным пляжем Академгородка.

«Центральный пляж прирастает за счет пограничных территорий и границы смещаются в нашу сторону. Дистанция между нудистами и текстильщиками сократилась почти до нуля», — сказал Sibnet.ru идеолог ассоциации натуристов Новосибирска «Гимнос» Виктор Жук.

Он отметил, что из-за раскола сообщество нудистов разделилось на два лагеря. С южной стороны через реку Зыряновка образовался более молодой второй нудистский пляж — Зыряновский.

На северном старом пляже натуристы активно общаются друг с другом, на южном — любители более уединенного отдыха, но по словам Жука, большинство из них соблюдают общепринятые правила поведения.

Фото: © Sibnet.ru

Все, кто отдыхает без одежды, не приемлют сексуальные контакты и вызывающее поведение во время отдыха, и самостоятельно пресекают такое среди «коллег». Кроме того, на нудистском пляже, в отличие от обычных, за 30 лет никто не утонул.

По словам Жука, натуристы проповедуют единение с природой и принятие себя, а также отказ от социальных условностей в виде одежды. В остальном они разделяют традиционные семейные ценности одетых, а не приходят на пляж за эротикой и быстрыми знакомствами, как думают «моралисты».

«Разница между нудистами и текстильщиками только дресс-код, они не приемлют нашего дресс-кода, мы не приемлем их, но относимся с пониманием», — отметил Жук.

Одним из первых в России пропагандистов нудизма называли поэта Максимилиана Волошина. Считается, что он основал первый в России нудистский пляж в Крыму.

В жаркий выходной день на пляже отдыхают 200-300 нудистов. Иногда к ним случайно забредают люди с другого пляжа. Сами натуристы стараются не выходить без трусов к текстильщикам, так они называют людей в купальниках.

«Конечно, в семье не без урода. Могут найтись неадекватные или провокаторы, которые захотят намеренно нас опорочить», — признался Жук.

При этом он подчеркнул, что, если кто-то незнакомый захочет прийти на нудисткую тусовку, раздеться и позагорать, его не будут допрашивать или прогонять, он сможет также отдохнуть.

Поделить пляж

«Кто-то считает его визитной карточной Академа, но есть и те, кто предлагает его запретить, но таких людей в моем понимании единицы. Это продемонстрировали и опросы, которые были сделаны в весьма многочисленной группе Академгородка пару лет назад», — писала в июне на странице «ВКонтакте» депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус.

Фото: © Sibnet.ru

Она добавила, что ведется разработка концепции развития Центрального пляжа Академгородка. Часть территории, которая входит в задачу проектировщиков, — это как раз нудистский пляж. Но несмотря на два проведенных воркшопа, тема нудистского пляжа там не обсуждалась.

Новосибирский пляж оказался на десятом месте среди нудистских пляжей России, согласно сервису TVIL.RU.А самым популярным стал пляж в Коктебеле.

«Считаю, что множить на ноль нудистский пляж нельзя. Другое дело, возможно, имеет смысл как-то зонировать пространство, разделить группы людей: нудистов и других отдыхающих. Просто чтобы люди друг другу не мешали», — отметила Пинус.

Она предложила разделить пляж не решетками, а зелеными насаждениями. Жук не против такой инициативы. По его словам, на северной стороне пляжа есть кусты, а на южной нет, поэтому их стоит посадить.

«У нас 500-700 метров береговой линии, у текстильщиков все остальное, не только на Обском море, но и на остальных водоемах, им что мало?», — с обидой сказал активист.