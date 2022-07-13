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Запад назвал секретное оружие Путина

Источник:
The Wall Street Journal
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Секретным оружием президента России Владимира Путина стало моральное и политическое замешательство современного Запада, отмечают американские эксперты.

«Путин пытается сыграть на проблемах западного общества, что в конечном итоге должно поставить американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается», — пишет издание The Wall Street Journal.

Автор материала указывает, что Россия в экономической войне с Западом смогла не только выстоять, но и порядком потрепать своих оппонентов. Так, Германия уже начала уклоняться от обещания увеличить расходы на оборону

Более того, полностью провалился план Запада заставить мировое сообщество выступить против Москвы единым фронтом. В частности Китай, Индия и Бразилия только наращивают торговлю с Россией на фоне попыток стран «Большой семерки» изолировать Кремль.

Издание подчеркивает, что кризис продемонстрировал три уязвимости западной системы. Первая — тенденция к протекционизму в Европе и США, которая снижает экономическую привлекательность западной системы для развивающихся стран.

Вторая проблема — ценностная политика Запада, которая оскорбляет миллионы людей по всему миру. Третья уязвимость заключается в разногласиях внутри либерального Запада, ослабляющих внешнеполитические позиции США и Евросоюза.

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