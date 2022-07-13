Кузбасский горняк Леонид Моисеев после обрушения на шахте «Распадская-Коксовая» неделю провел под завалом, опыт помог ему выжить.

5 июля на шахте произошло обрушение горной породы, после которого Моисеев считался пропавшим. Поисковые работы велись неделю, и 12 июля горняка нашли живым и в сознании. Его эвакуировали из Междуреченска в Ленинск-Кузнецкий в Центр охраны здоровья шахтеров.

«Шесть суток без воды и еды. Квалификация и подготовка работника очень хорошая: он сидел и контролировал газы по своим переносным приборам, которые у него были. Когда газ начал подниматься, он включил самоспасатель, переждал пиковый момент», — рассказал директор шахты Александр Лукиных. Его комментарий предоставили ТАСС в Распадской угольной компании.

Как раз в этот момент военизированная горноспасательная часть смонтировали трубы и по ним подали воздух, который начал циркулировать.

Он отметил, что спасательную операцию провели на высоком уровне, несмотря на ее тяжесть из-за полностью ручного разбора. Горноспасателям пришлось пробираться к заблокированному под завалом шахтеру через тоннель диаметром менее полуметра.