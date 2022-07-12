«Приключения итальянцев в России» выложили в Сеть в качестве 4К

Фильм 1973 года «Невероятные приключения итальянцев в России» режиссера Эльдара Рязанова отреставрировали и выложили на YouTube, сообщается на сайте «Мосфильма».

Картина рассказывает о том, как в одной из римских больниц скончалась русская эмигрантка. Перед смертью старая дама поведала своей внучке Ольге, что все ее огромное состояние спрятано в Ленинграде «подо львом». Это обстоятельство стало причиной срочного вылета в Россию всех тех, кто случайно или специально был посвящен в эту тайну.

В новой версии фильма улучшили изображение и звук. В картине убрали щелчки, посторонние шумы, и другие звуковые эффекты, возникшие как на съемочной площадке, так и в период хранения пленки.

Реставрация видеоряда заняла больше времени. Но теперь «Невероятные приключения итальянцев в России» получили качественную картинку без царапин и помех.