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Черно-белый клип Билана и Макsим вызвал восторг зрителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Макsим и Дима Билан выпустили песню «Знаешь ли ты» в новой версии, сопроводив ее черно-белым клипом. Новая работа нашла отклик в сердцах поклонников.

По сюжету клипа, люди несут Макsим по винтовой лестнице в огромный зал, где на полу лежит Билан. Героев обвязывают атласными лентами, превращая в марионеток. Пара танцует, стремясь приблизиться друг к другу, и когда им это удается, ленты обрываются.

В финале клипа Дима Билан и Макsим поют припев на сцене для зрителей, которые убирают атласные ленты.

Пользователи Сети написали много положительных отзывов к новой версии клипа. Они отметили, что новое видео и звучание вызывает восторг, пробирает до мурашек и завораживает.

Песня «Знаешь ли ты» была выпущена в 2011 году и входит в альбом «Трудный возраст». Композицию высоко оценили музыкальные критики. Также трек стал неофициальным гимном футбольных болельщиков «Спартака».

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