Некогда возглавлявший музыкальные чарты певец Тима Белорусских признался в соцсети, что стесняется, когда к нему подходят на улице поклонники.

Белорусских рассказал во время прямого эфира в соцсети, что редко выходит на улицу. Но, появляясь в общественных местах, испытывает неловкость, когда к нему подходят сфотографироваться или взять автограф.

«Меня и раньше это смущало, и я терялся, а теперь еще больше отвык от любого внимания», — сказал Белорусских.

Тима Белорусских прославился благодаря хитам «Незабудка» и «Мокрые кроссы», находясь в лейбле Kaufman Distribution. Но артист ушел оттуда со скандалом, ссылаясь на то, что его заставляли делать музыку, в которой он врал поклонникам.

После этого, а также после признания Белорусских виновным за хранение наркотических веществ, артист пропал из чартов. Он продолжает выпускать песни, но аудитория музыканта заметно сузилась.