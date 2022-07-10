Володин рассказал, что сподвигло Путина начать СВО на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент России Владимир Путин, начав спецоперацию, предупредил гуманитарную катастрофу.

Президент России «сделал все для того, чтобы обеспечить безопасность» России, защитить граждан ДНР и ЛНР, приводит ТАСС слова Володина. «Если бы ни его решение о начале специальной военной операции, могло произойти страшное. Он упредил то, что могло случиться. Войска были уже стянуты к границам Донбасса, и все это могло закончиться гуманитарной катастрофой, огромным количеством жертв», — сказал он.

Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.

Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.