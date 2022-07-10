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Военная операция на Украине
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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Володин рассказал, что сподвигло Путина начать СВО на Украине

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент России Владимир Путин, начав спецоперацию, предупредил гуманитарную катастрофу.

Президент России «сделал все для того, чтобы обеспечить безопасность» России, защитить граждан ДНР и ЛНР, приводит ТАСС слова Володина. «Если бы ни его решение о начале специальной военной операции, могло произойти страшное. Он упредил то, что могло случиться. Войска были уже стянуты к границам Донбасса, и все это могло закончиться гуманитарной катастрофой, огромным количеством жертв», — сказал он.

Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.

Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

serii11

Ыще рано, нужно посмотреть как европа переживет зиму без газа, а украинушка еще и без угля, электричества...

slavaynin

Как Дядя Вова скажет,так и будет.

pepelmetal

Дипломатически пытались решить с 2014 года, не получилось, что ж, кушайте)

mosquito__2010

Ха ха ха ха . Сами создают себе проблемы потом героически их решают, в процессе решения ещё умудряются...