«ВКонтакте» предупредит о подозрительных собеседниках

Функция предупреждения о подозрительных собеседниках появилась в мессенджере «ВКонтакте». Пользователям укажут, что они ведут диалог с потенциальным мошенником.

Специальный баннер в групповых чатах и личных переписках предупредит о том, что на странице собеседника ведется подозрительная активность, сообщается в пресс-релизе «ВКонтакте». Пользователям предложат удалить потенциально опасный диалог и добавить его автора в черный список.

Функция действует в мобильном приложении и работает в новых переписках, инициированных друзьями и пользователями, отсутствующими в списке контактов.

«Благодаря новой функции, пользователи "ВКонтакте" будут ещё лучше защищены от потенциальных мошенников и смогут прервать переписку с ними одной кнопкой», — сообщил директор по безопасности VK Алексей Волков.

Он отметил, что новая функция будет очень полезна для пожилых людей, чьих знаний в области бытовой кибербезопасности может быть недостаточно для самостоятельного выявления интернет-мошенников.

Функция находится на стадии тестирования и пока работает не у всех пользователей.