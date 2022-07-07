ЕС обяжет Apple разрешить установку приложений из сторонних источников

Европарламент одобрил закон, обязывающий Apple разрешить установку приложений на iPhone из сторонних источников. Новые правила вступят в силу уже осенью 2022 года.

«Закон о цифровых рынках и услугах» представляет собой свод правил для онлайн-платформ, оказывающих влияние на потребителей, сообщается на сайте Еврокомиссии. Отмечается, что действовать он будет на территории всего Евросоюза.

Согласно новым правилам, Apple необходимо будет разрешить установку приложений из сторонних источников и перестать ограничивать удаление предустановленных на смартфоны программ. Новый закон обяжет Apple и Google разрешить пользователям использовать сторонние сервисы оплаты в приложениях, а не ограничивать их выбор Apple Pay и Google Pay.

«Крупным платформам придется воздержаться от продвижения собственных интересов, делиться своими данными с другими компаниями, открывать больше магазинов приложений», — сообщила вице-президент по созданию Европы, пригодной для цифровой эпохи Марджерет Вестагер.

ФАС обязала Google вернуть оплату приложений в Google Play

Новые правила вступят в силу осенью 2022 года. Европарламент распространит их на крупнейшие онлайн-платформы Европы, ставшие «слишком большими, чтобы заботиться».