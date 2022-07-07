WhatsApp расширит возможности аккаунта

Пользователи WhatsApp смогут привязать еще один смартфон к аккаунту мессенджера. Это позволит синхронизировать чаты и мультимедиа между устройствами.

Режим компаньона позволит подключить второй смартфон к аккаунту WhatsApp и синхронизировать переписки, сообщает специализированный портал WABetaInfo, обнаруживший следы разработки новой опции в коде бета-версии мессенджера.

Отмечается, что основной смартфон в это время может быть не подключен к интернету, и это не остановит процесс активации устройства-компаньона и не блокирует переписку. Пользователь получит уведомление, что старые сообщения будут доступны после завершения процесса синхронизации.

WhatsApp позволит редактировать сообщения

В текущей версии WhatsApp блокирует одновременный вход с нескольких мобильных устройств. Новая функция находится на стадии разработки, и дата ее выхода пока неизвестна.