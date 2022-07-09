«Лаборатория Касперского» выпустит универсальную ОС

«Лаборатория Касперского» с нуля разработает новую операционную систему. Она будет универсальным решением для планшетов, смартфонов, умных часов и даже телевизоров.

Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский на промышленной выставке «Иннопром-2022» сообщил, что компания планирует выпустить собственную операционную систему для ПК и смартфонов. Новая защищенная ОС будет доступна всем россиянам.

Касперский не сообщил о сроках выхода новой ОС из-за опасений неточности в графике. «Я просто человек суеверный, — просто если я говорю срок, он сразу увеличивается в два-три раза», — сообщил он.

Система будет построена на основе новой микроядерной архитектуры, а для защиты будет использоваться технология изоляции системных процессов, что обеспечит высокую степень безопасности «из коробки».

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Тестирование KasperskyOS начато в 2019 году. Операционная система может быть использована для смартфонов, планшетов, умных часов и телевизоров и подходит для загрузки в устройства интернета вещей и промышленные станки.