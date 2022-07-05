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Трюк Тома Круза на крыле самолета посчитали фальшивкой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Режиссер Кристофер Маккуорри, поздравляя Тома Круза с 60-летием, опубликовал в соцсети кадр трюка — актер летит на крыле самолета. Российский каскадер усомнился, что Круз действительно сам сделал опасный маневр.

На фотографии кадр из фильма «Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1», который выйдет в 2023 году. По сюжету эпизода, герой Тома Круза падает на крыло самолета, а затем возвращается за штурвал.

Создатели «Миссии» утверждают, что все трюки Том Круз выполняет сам. Этому предшествуют длительные тренировки, а съемки совершаются после множества количество дублей.

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«Кто бы что ни говорил, что актеры все делают сами, они на самом деле делают с дублерами. Не каждый актер может сесть на мотоцикл, проехать 100 метров, а потом еще какой-то трюк исполнить. Том Круз это может. Но удержаться на самолете во время взлета смогут единицы каскадеров», — прокомментировал трюк руководитель Объединения каскадеров «Мастер» Игорь Панин порталу PopCornNews.

Панин уверен, что актеру такой величины, как Том Круз, просто-напросто никто не позволит рисковать своей жизнью и здоровьем ради секундного эпизода.

«Актер, у которого один съемочный день стоит миллионы долларов, и если вдруг с ним что-то случиться? Неужели вы всерьез думаете, что ему это позволяют? Нет, конечно!» — сказал каскадер.

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