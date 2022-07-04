НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Рогозин показал замену МКС

Источник:
Sibnet.ru
262 4

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин показал, как будет выглядеть Российская орбитальная служебная станция (РОСС), которая должна прийти на смену Международной космической станции (МКС). Эскиз он опубликовал в телеграм-канале.

«Так видят наши конструкторы в эскизном проекте облик Российской орбитальной служебной станции (РОСС) с "припаркованными" к ней новыми пилотируемыми кораблями, работа над которыми идет в Ракетно-космической корпорации "Энергия"», — написал он.

Фото: © t.me/rogozin_do

Рогозин отметил, что для перемещения РОСС или ее отдельных модулей на другие орбиты будут использовать межпланетный ядерный буксир «Зевс», работа над которым идет на предприятиях «Роскосмоса» и госкорпорации «Росатом».

В июне Рогозин сообщил, что РОСС создадут на высокоширотной орбите с наклонением, которое будет идеальным для наблюдения за Землей. Также в рамках проектирования РОСС ведутся работы, которые предполагают использование отработавших элементов станции для создания новых.

Еще по теме
Кости космонавтов на МКС оказались подвержены резкому старению
Россия задумала отправить на Юпитер спутник‑камикадзе
Определена глубина копания для поиска жизни на Марсе
«Роскосмос» подготовится к длительным космическим перелетам
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада
Российские операторы отключили устаревшую технологию 4G
Россия прекратила подачу газа в Европу по «Северному потоку»
Врач посоветовал парадоксальный способ заснуть за считанные минуты
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

Бутылки собираешь? Ну это дело тоже нужное. Ты старайся.

d6w58vnowu

ЦитатаЗеленский заверил, что страна «ничего не отдает» и позже вернется в городКонечно...

Asd10

А ему мамка на мороженое даёт, ему и хватает. Какие потребности в младенчестве?? Беззаботное детство......

Asd10

А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))