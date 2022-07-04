Рогозин показал замену МКС

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин показал, как будет выглядеть Российская орбитальная служебная станция (РОСС), которая должна прийти на смену Международной космической станции (МКС). Эскиз он опубликовал в телеграм-канале.

«Так видят наши конструкторы в эскизном проекте облик Российской орбитальной служебной станции (РОСС) с "припаркованными" к ней новыми пилотируемыми кораблями, работа над которыми идет в Ракетно-космической корпорации "Энергия"», — написал он.

Рогозин отметил, что для перемещения РОСС или ее отдельных модулей на другие орбиты будут использовать межпланетный ядерный буксир «Зевс», работа над которым идет на предприятиях «Роскосмоса» и госкорпорации «Росатом».

В июне Рогозин сообщил, что РОСС создадут на высокоширотной орбите с наклонением, которое будет идеальным для наблюдения за Землей. Также в рамках проектирования РОСС ведутся работы, которые предполагают использование отработавших элементов станции для создания новых.