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Президент Узбекистана ввел комендантский час из‑за беспорядков

Источник:
РИА Новости
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Фото: © пресс-служба президента России

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил комендантский час в Каракалпакстане, где произошли массовые беспорядки, говорится в тексте указа главы государства.

Массовые беспорядки вспыхнули в Республике Каракалпакстан после того, как стало известно о том, что в новой редакции конституции регион лишается автономии.

Мирзиеев прибыл в Нукус, столицу Автономной Республики Каракалпакстан, где накануне прошли беспорядки. Он предложил сохранить в основном законе пункт о суверенитете автономии, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря узбекистанского лидера Шерзода Асадова.

Автономная Республика Каракалпакстан с населением около двух миллионов человек расположена на северо-западе Узбекистана и считается крупнейшим регионом страны, занимая порядка 40% ее территории.

В 1990-е годы был подписан договор о ее вхождении в состав Узбекистана в статусе суверенной республики с правом выхода на основании референдума и с двумя языками — каракалпакским и узбекским.

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