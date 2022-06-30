Спрос на упрощенную Lada Granta взлетел в три раза

Темпы продаж Lada Granta Classic 2022 без подушек безопасности и ABS выросли в три раза.

Продажи упрощенных Lada Granta Classic стартовали 16 июня. Дилеры АвтоВАЗа по состоянию на 28 июня реализовали по всей России 266 таких машин, посчитал паблик «Нетипичный АвтоВАЗ».

Сейчас продается по 22 Lada Granta Classic в день. Это почти в три раза больше, чем пятью днями ранее.

«Мы уже видим, что в первый месяц не сможем удовлетворить тот спрос, который сформировался на эту модель. При таком интересе вполне реально, что ближе к концу года объем реализации Granta Classic 2022 в наших петербургских салонах выйдет на уровень среднемесячных продаж предыдущей комплектации модели в 2021 году», — прокомментировал директор по развитию Группы компаний «Прагматика» Александр Шапринский.

Упрощенная Lada Granta Classic встала на конвейер 8 июня. Ее изменили так, чтобы минимизировать дефицит электронных компонентов. Цены на машину без подушек безопасности, ABS и ESP стартуют от 678,3 тысячи рублей.