Россия до 2030 года выпустит более тысячи самолетов

Российская промышленность до 2030 года выпустит более тысячи самолетов, 760 вертолетов и около 5 тысяч авиадвигателей, говорится в программе развития авиатранспорта, которая накануне была утверждена правительством.

Среди отечественных самолетов, которые будут выпускать, SSJ New («Сухой Суперджет Нью»), МС21-310, Ил-114-300 и Ту-214. Кроме того, предусмотрен большой объем поставок малоразмерных самолетов, приводит «Российская газета» содержание программы.

Ускоренный переход на российские самолеты назван основной задаче российской авиации на ближайшие годы. Программа должна обеспечить авиасообщение регионов и технологический суверенитет страны, а также поддержать необходимый уровень безопасности полетов.

Сейчас подавляющее большинство пассажирских авиаперевозок у нас выполняют на иностранных лайнерах. В апреле 2022 года их доля в действующем парке пассажирских самолетов в составила 67,1%, это около 95% пассажирооборота.

В 2020 году в стране, по данным Минтранса, было выпущено 12 самолетов (без учета малой авиации) , в 2019 году — 11 самолетов.