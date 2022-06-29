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Площадка иркутского «Усольехимпрома» загрязнена ртутью на 8 метров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительтсва Иркутской области

Ртуть на промплощадке бывшего комбината «Усольехимпром» в Иркутской области, где ликвидируют крупный очаг химического загрязнения, проникла на глубину до 8 метров, сообщил зампредседателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин в ходе прямого эфира в соцсетях.

«Если мы говорим про саму площадку "Усольехимпрома", то самое глубокое обнаружение ртути — это порядка 8 метров. Будут строиться в соответствии с проектом специальные завесы, чтобы грунт не попадал и ртуть не распространялась за пределы площадки», — сказал Кузьмин.

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По словам Кузьмина, ядохимикаты, собранные из 17 аварийных емкостей, отвезут на переработку в Тюменскую область.

Усольехимпром» — предприятие в Иркутской области, производившее хлор, каустическую соду, перекись водорода, азот, лаки, эмали и бытовую химию. В 2010 году владельцы завода объявили о банкротстве, оставив территорию с тоннами ядовитых отходов. 

С 2020 года ликвидирует накопленный вред «Росатом». Работа ведется по нескольким направлениям — нейтрализация загрязнения ртутью и работа по перегрузке емкостей с токсичными веществами, рассредоточенными по площадке завода.

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Жизнь #Гео #Иркутск
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