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Клиенты банков для защиты смогут ограничить онлайн‑операции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Клиенты российских банков с 1 октября смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников, говорится в сообщении Банка России.

«С 1 октября клиенты смогут самостоятельно устанавливать в банке запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры - максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Такая возможность предусмотрена указанием Банка России, которое зарегистрировал Минюст России», — говорится в сообщении.

устанавливать запрет можно будет, например, на переводы или выдачи онлайн-кредитов. Также можно будет установить максимальную сумму одной операции или лимит на определенный период времени, уточнил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

«Банки будут обязаны бесплатно оказывать такие услуги всем клиентам. Если у вас есть счета в нескольких банках, надо написать заявление в каждом из них. При этом отменить запрет или изменить параметры онлайн-операции можно в любое время», — рассказал Уваров.

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Топ комментариев

ponhik78

Кредиторы за своими деньгами могут приехать в Москву лично, в чём проблема?

mosquito__2010

Глупо вообще тут надеятся на какие либо результаты. Истории для дегенератов с огромными количеством бессмысленных...

slavaynin

Путин же сказал,однополярному миру конец.

mosquito__2010

Забавно наблюдать за отрезвлением Запада.