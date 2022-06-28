России станет производить беспилотные ударные вертолеты

Российская оборонная промышленность планирует запустить в производство ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника, сообщили РИА Новости со ссылкой на источники в российском ОПК.

Дроны будут иметь одновинтовую схему с рулевым винтом, то есть как классический вертолет. «Это многофункциональный разведывательно-ударный беспилотник, который может быть использован для поиска и уничтожения личного состава противника, легкобронированной техники, а также других целей», — рассказал о источников.

«В базовой комплектации он будет иметь гиростабилизированную оптикоэлектронную систему, прицельный комплекс и шесть камер кругового обзора. Беспилотный вертолет будет оснащаться танковой версией пулемета Калашникова с боезапасом в 550 патронов, восемью неуправляемыми ракетами и 16 противотанковыми бомбами», — уточнил он.

По словам эксперта в области беспилотной авиации Дениса Федутинова, сейчас в России нет серийных вертолетных ударных дронов с развитым набором вооружения, и подобная машина была бы полезна, например, при действиях в городских условиях или на переднем крае.

«Кроме того, помимо выполнения задач над сушей, подобного рода беспилотники могли бы найти применение в ВМФ, как в части улучшения ситуационной осведомленности, так и в части появления возможности оперативного поражения целей на море», — сказал Федутинов.