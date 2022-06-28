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Google позволит редактировать документы оффлайн

Источник:
Sibnet.ru
339 0

Google внедрил изменение, позволяющее редактировать и комментировать документы, электронные таблицы и слайд-шоу, созданные в Microsoft Office, без подключения к сети. 

Изменения, внесенные в документы, сохранятся на локальном компьютере, а после подключения к интернету будут синхронизированы с Google Drive, сообщается на странице обновлений в блоге Google. Новшество позволит совместно работать над проектами, находясь в автономном режиме.

Автономное редактирование документов существует уже много лет, но оно не распространялось на файлы, созданные в Microsoft Word, Exсel и PowerPoint, теперь Google устранил этот недостаток и позволяет изменять документы Office прямо в браузере.

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Перед переходом в автономный режим файл должен быть загружен на Google Диск и открыт с него, затем станет возможно редактирование без подключения к Сети. 

Функция автономного редактирования уже есть у некоторых пользователей. Разработчики приступили к ее развертыванию 27 июня, в течение 15 дней она станет доступна всем пользователям Google Workspace.

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GammiPluh

Так это дефолт платежной системы США, а не экономики России. Называть вещи нужно своими именами.

pepelmetal

Да пусть заявляют сколько им влезет

Nik3316

"Бумагу белую не делаем и ленты для кассовых аппаратов."...уже давно делаем, очнись)т.е. если сейчас...

Nik3316

"скажи чучело или я тебе..." ахахахаха ну правдо чучело))))))) ну д.... (с.) Лаврова )))))))))))))