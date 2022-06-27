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Новосибирские хирурги первыми в РФ вылечили аритмию новым методом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © НМИЦ имени Мешалкина

Новосибирские хирурги первыми в России выполнили операцию по лечению нарушения ритма сердца с применением нового типа энергии, реализация которого стала возможна благодаря разработке российских инженеров, сообщает пресс-служба НМИЦ имени Мешалкина.

Метод под названием электропорация заключается в нанесении микросекундных высококонцентрированных электрических импульсов на сердечную ткань в зоне патологии. Это приводит к повреждению целостности мембраны клеток и, как следствие, нарушению их функционирования.

В мире примеры использования этого метода в единичны. Российские инженеры смогли создать оригинальный источник данного типа энергии и специальный катетер для работы врачей. 

Первыми операцию по лечению аритмии с использованием нового метода выполнили специалисты НМИЦ имени академика Мешалкина.

За счет использования нового типа энергии сокращается время выполнения процедуры. Воздействие занимает одну сотую секунды, за это время клетки, расположенные в непосредственной близости, теряют целостность мембраны. Основной этап лечения составляет минуту.

Первым пациентом стал 55-летний мужчина с трепетанием предсердий. В дальнейшем специалисты Центра Мешалкина планируют расширять спектр применения технологии за счет разработки и создания новых типов отечественных катетеров для лечения всех видов нарушений ритма сердца.

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