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Chrome на iOS получил менеджер паролей и новые возможности

Источник:
Sibnet.ru
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Браузер Google Chrome на iPhone
Фото: © Solen Feyissa / Unsplash License

Новая версия браузера Google Chrome для iOS получила менеджер паролей, улучшения защищенного просмотра и информер, оповещающий об утечке персональных данных пользователей.

Менеджер паролей, имеющийся в версии для Android, ранее отсутствовал в версии браузера для устройств Apple. После обновления он доступен всем пользователям. Необходимости использовать сторонний софт для хранения учетных данных при авторизации через Chrome больше нет, сообщается в блоге Google.

Google Chrome на iOs постоянно проверяет хранящиеся учетные данные на наличие их в базах утечек, сливаемых хакерами, и оповестит в случае обнаружения логинов в списках скомпрометированных, после чего предложит сменить пароль.

Также после обновления и активации станет доступна функция безопасного просмотра Enhanced Safe Browsing, проверяющая сайты на наличие угроз и оповещающая о подозрительных ресурсах перед их открытием.

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Уникальной особенностью iOS-версии Chrome стала опция автоматического открытия стартовой страницы. 

После сворачивания программы и повторном запуске приложения, браузер автоматически откроет домашнюю страницу, а не последние загруженные ресурсы. Это упростит просмотр контента и переход к поиску. Нововведение в скором времени появится и в версии для Android.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...

GammiPluh

подождать они и санкции снимут, Зеленского заставят отдать все по р. Днепр... Германия экономический...

Vitall2005

Учитывая то что происходит на фронте последние двое суток им уже ничего не поможет.

Nik3316

насоса нет в трубе но...не видит «причинной связи», ахахахахаха