Минтруд предложил порядок индексации пенсий на три года

Минтруд России разработал параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на три года — к 2025 году среднегодовой размер выплат составит 24 477 рублей, такие данные приводятся в проекте бюджета Пенсионного фонда (ПФР).

С 1 января 2023 года страховые пенсии для неработающих пенсионеров могут быть проиндексированы на 6,8% (среднегодовой размер составит 22 174 рубля), с 1 января 2024 года — на 6,1% (23 390 рублей), с 1 февраля 2025 года — на 4% и с 1 апреля 2025 года — на 3,6% (среднегодовой размер пенсии составит 24 477 рубля), приводит РБК расчеты Минтруда.

Таким образом, индексация пенсий будет расти в среднем на 6,8% в год. Фиксированная выплата к страховой пенсии также увеличится: в 2023 году она достигнет 7 711,75 рубля, в 2024-м — 8 182,17 рубля, в 2025-м — 8 509,46 рубля.

Из бюджета ПФР следует, что работающих пенсионеров индексация в ближайшие три года не коснется.