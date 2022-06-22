Путину разрешили замораживать вклады россиян

Совет Федерации одобрил закон о полномочиях президента РФ по введению специальных мер на финансовом рынке. При этом глава государства может частично передавать эти полномочия правительству и Банку России.

В частности, президент может принимать меры, предусматривающие установление запретов и ограничений на совершение отдельных сделок и операций.

Кроме этого, меры могут касаться установления особенностей исполнения отдельных обязательств, в том числе изменение валюты обязательства, проведение зачета требований по ним.

Глава государства также может устанавливать необходимость получения специальных разрешений на осуществление отдельных сделок, проведение валютных операций, открытие счетов или вкладов и проведение операций по ним.

Меры также могут предусматривать:

резервирование при осуществлении отдельных сделок и операций

регистрацию осуществляемой или планируемой сделки

обязательную продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ

замораживание (блокирование) денег и иного имущества

лимитирование объемов проводимых валютных операций

Кроме того, такими мерами могут устанавливаться требования к покупке и продаже иностранной валюты на бирже, приобретению и отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов.

Изменения были подготовлены по предложениям правительства и Банка России. Отмечается, что в основном они связаны с реализацией антисанкционных мер, которые частично уже реализованы.