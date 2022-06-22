НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Алтай и Ямало-Ненецкий округ связали прямые авиарейсы

Источник:
Sibnet.ru
224 1

Прямые рейсы связали Горно-Алтайск с Новым Уренгоем и Салехардом, полеты выполняются по воскресеньям и вторникам соответственно, сообщили власти Республики Алтай.

Уточняется, что рейсы выполняет авиакомпания «Ямал» на самолетах Sukhoi Superjet 100 или CRJ200 (в зависимости от загрузки борта).

Из Нового Уренгоя борт прибывает на Алтай в воскресенье, в 13:55 по местному времени, отправляется по обратному маршруту — в 14:55. Из Салехарда — во вторник, в 15:35 по местному времени, обратное отправление — в 16:35.

Оба новых маршрута субсидируются из регионального бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа. Расписание по данным маршрутам сформировано до конца октября текущего года.

О прямом авиасообщении в сентябре прошлого года договорились глава Республики Алтай Олег Хорохордин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, они подписали соглашение о сотрудничестве субъектов.

Еще по теме
Продлено ограничение полетов на юг России
Упрощенные Lada Granta отдадут врачам
Рост числа авиакатастроф зафиксирован в России
Ту‑214 стал претендентом на базовый самолет «Аэрофлот»
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Германия отказалась унижать Россию
Россия поставила Литве ультиматум из-за блокады Калининграда
Названы лучшие доступные смартфоны
Steam анонсировал тотальную летнюю распродажу
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин поручил построить миллиарды квадратных метров жилья
ЕС включит золото в седьмой пакет санкций против России
Эксперт усомнился в параллельном импорте автомобилей
Производитель Sukhoi Superjet 100 оценил затраты на импортозамещение
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

mosquito__2010

Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...

Plaguer

А Тайвань это на минуточку Nvidia, AMD, Intel и почти всё остальное. С его потерей США становятся абсолютной...

GammiPluh

подождать они и санкции снимут, Зеленского заставят отдать все по р. Днепр... Германия экономический...

mosquito__2010

В этом и прикол, они это понимают, но уж слишком глубоко американское эго внедрено в гордое тело Германии,...