Алтай и Ямало-Ненецкий округ связали прямые авиарейсы

Прямые рейсы связали Горно-Алтайск с Новым Уренгоем и Салехардом, полеты выполняются по воскресеньям и вторникам соответственно, сообщили власти Республики Алтай.

Уточняется, что рейсы выполняет авиакомпания «Ямал» на самолетах Sukhoi Superjet 100 или CRJ200 (в зависимости от загрузки борта).

Из Нового Уренгоя борт прибывает на Алтай в воскресенье, в 13:55 по местному времени, отправляется по обратному маршруту — в 14:55. Из Салехарда — во вторник, в 15:35 по местному времени, обратное отправление — в 16:35.

Оба новых маршрута субсидируются из регионального бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа. Расписание по данным маршрутам сформировано до конца октября текущего года.

О прямом авиасообщении в сентябре прошлого года договорились глава Республики Алтай Олег Хорохордин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, они подписали соглашение о сотрудничестве субъектов.